Der Präsident von Kasachstan, Qassym-Schomart Toqajew, hat die Auffassung geäußert, dass der Ukraine-Konflikt durch kollektive Friedensbemühungen beendet werden soll. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während einer Ratssitzung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit erklärte er nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS:

"Was die Ukraine angeht, so denke ich, dass die Zeit für eine gemeinsame Suche nach einer Friedensformel gekommen ist. Jeder Krieg wird durch Verhandlungen beendet. Jede einzelne Chance auf einen Waffenstillstand muss genutzt werden. Die Gespräche in Istanbul gaben die Hoffnung dafür, doch aus unterschiedlichen Gründen wurde ein Abkommen vereitelt."

Toqajew fügte hinzu, es dürfe nicht dazu kommen, dass "die Brüdervölker Russlands und der Ukraine für Jahrzehnte oder Jahrhunderte mit gegenseitigen unausgeheilten Kränkungen auseinandergehen"."

