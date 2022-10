Iran dementiert Waffenlieferungen an Russland

Der Iran hat Berichte über Waffenlieferungen an Russland dementiert. Das Außenministerium in Teheran berichtete am Samstag über ein Telefonat zwischen Außenminister Hussein Amir-Abdollahian und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der iranische Chefdiplomat sagte demnach: "Wir haben zwar eine militärische Zusammenarbeit mit Russland, aber keine Waffenlieferungen." Der Iran wolle ein Ende des Krieges und der menschlichen Leiden. Berichte über die Lieferung und den Einsatz von iranischen Drohnen im Ukraine-Konflikt hatte Teheran auch früher stets dementiert." Quelle: RT DE