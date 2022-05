Lawrow: Deutschland hat den letzten Anschein von Unabhängigkeit verloren

Während des Bildungsmarathons New Horizons am Dienstag äußerte der russische Außenminister Sergej Lawrow sein völliges Misstrauen in die Möglichkeit, den Krieg in der Ukraine kurzfristig zu beenden. London und Washington wären die Hauptursache für das Scheitern der Verhandlungen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es ist klar, so Lawrow, "dass Washington und London die ukrainischen Verhandlungsführer gezielt anleiten und ihre Handlungsfreiheit regulieren". Außerdem gäbe es keine anderen autonomen Kräfte, die das Geschehen beeinflussen könnten: "Deutschland hat den letzten Anschein von Unabhängigkeit verloren, seit die aktuelle Regierung an der Macht ist." Quelle: RT DE