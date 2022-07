Beschuss von Jelenowka: Von 193 Gefangenen nur 50 unverletzt

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, äußerte sich erneut zum Angriff auf das Kriegsgefangenenlager in Jelenowka. "Der absichtliche Raketenangriff des Kiewer Regimes auf die Haftanstalt in Jelenowka, der am 29. Juli mit einem in den USA hergestellten HIMARS-Raketensystem durchgeführt wurde, führte dazu, dass die meisten der 193 ukrainischen Kriegsgefangenen entweder getötet oder verstümmelt wurden", sagte er. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Überreste von 48 ukrainischen Kriegsgefangenen wurden entdeckt und aus dem Schutt geborgen. Zwei weitere ukrainische Kriegsgefangene starben im Krankenhaus an ihren Wunden," sagte er, "insgesamt 73 ukrainische Kriegsgefangene wurden schwer verletzt", und fügte hinzu, dass die Verletzten medizinisch versorgt wurden. Die ukrainische Seite erklärt, Russland habe das Gefangenenlager beschossen. Inzwischen kursieren im Internet die ersten Videos mit Aussagen Überlebender. Am Tag vor dem Angriff veröffentlichte der russische Reporter Andrei Rudenko ein Interview mit einem der gefangenen Asow-Kämpfer, in dem dieser aussagte, Selenkskij selbst habe Gräueltaten angeordnet. Sofern diese Aussagen der Wahrheit entsprachen, dürfte Ähnliches auch bei einem Prozess zur Sprache kommen." Quelle: RT DE