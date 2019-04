Pakistan: Bewaffnete töten 14 Buspassagiere

In Pakistan haben Bewaffnete am Donnerstag mindestens 14 Buspassagiere erschossen. Gekleidet wie Soldaten einer örtlichen Miliz hatten die unbekannten Täter den Bus am Morgen im Südwesten der Unruhe-Provinz Belutschistan gestoppt, berichten mehrere pakistanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiangaben.

Nachdem die Reisenden den Bus verließen, eröffneten die Täter das Feuer. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Die örtliche Polizei nahm Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls auf. Quelle: dts Nachrichtenagentur

