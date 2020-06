Anti-Terror-Ermittlungen nach Messerattacke in Großbritannien

Nach einem tödlichen Messerangriff im Stadtzentrum der britischen Stadt Reading am Samstagabend gehen die Behörden von einem terroristischen Hintergrund aus. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Anti-Terror-Ermittlungen wurden demnach eingeleitet. Bei dem Vorfall hatte ein Mann in einem Park offenbar wahllos auf mehrere Menschen eingestochen. Dabei tötete er mindestens drei Personen - mehrere weitere wurden teils schwer verletzt. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde am Tatort wegen Mordverdachts festgenommen. Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte die Messerattacke bereits am späten Samstagabend als "entsetzlich" verurteilt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur