Weißrussisches Außenministerium: Minsk will Bedingungen für Gespräche zwischen Moskau und Kiew schaffen

Weißrussland möchte sich an den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beteiligen und sei bereit, deren Fortsetzung zu fördern. Dies erklärte der weißrussische Außenminister Wladimir Makei am Donnerstag im Rahmen der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:"Wörtlich hieß es: "Minsk ist als unmittelbarer Nachbar daran interessiert, an den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine strategische Friedenslösung teilzunehmen, und ist bereit, alle notwendigen Bedingungen für deren Fortsetzung zu schaffen, auch auf weißrussischem Boden."

Makei versicherte, dass keine weißrussischen Militärangehörigen und keine Kampffahrzeuge in die Ukraine geschickt worden seien. Alle Anschuldigungen des Westens gegen Weißrussland, es sei angeblich in den bewaffneten Konflikt in der Ukraine verwickelt, seien absolut unbegründet, so Makei."

