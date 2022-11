Ukrainer lancieren Petition zur Umbenennung Russlands in Moskowien

Auf der Webseite von Wladimir Selenskijs Präsidialbüro ist eine Petition eingereicht worden, in der die Umbenennung Russlands in Moskowien gefordert wird. In der Petition wird vorgeschlagen: "Offiziell die Bezeichnung Russland durch Moskowien zu ersetzen. Den Begriff russisch durch moskauisch, Russische Föderation durch Moskauer Föderation zu ersetzen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Petition wurde am 23. November eingebracht und zählt bisher rund 50 von 25.000 benötigten Unterstützern, um Selenskij Anlass zum Handlen zu geben. Die auf der Webseite angegebene Frist für die Stimmabgabe läuft noch 92 Tage. Moskowien ist ein abwertender Begriff, der zum Ausdruck bringen soll, dass Russland angeblich nur das Territorium der Stadt Moskau besitzen darf." Quelle: RT DE