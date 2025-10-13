Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Orbán startet Unterschriftenaktion gegen „EU-Kriegspläne“

Orbán startet Unterschriftenaktion gegen „EU-Kriegspläne“

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 14:49 durch Sanjo Babić
Viktor Orbán (2022)
Viktor Orbán (2022)

Foto: Elekes Andor
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Teaser: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat laut Deutschland-Kurier den Start einer Unterschriftenaktion gegen vermeintliche „Kriegspläne“ der EU verkündet. Auch internationale Medien berichteten über Orbáns Petition-Aufruf nach dem Gipfel in Kopenhagen – unter teils deutlicher Kritik an seiner Rhetorik. Das melden DK, Euronews/Yahoo und weitere Portale.

Orbán sprach nach dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen von einem „Kriegsplan“ Brüssels und wirbt jetzt landesweit um Unterstützung gegen den EU-Kurs. In regierungsnahen ungarischen Medien wird die Aktion als „Friedenspetition“ eingeordnet; neutrale und ukrainische Medien kritisieren die Darstellung als irreführend.

Sachlich unbestritten ist: Budapest lehnt Schritte ab, die eine stärkere militärische Rolle der EU im Ukrainekrieg bedeuten könnten, und positioniert sich regelmäßig gegen gemeinsame EU-Finanzierungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Debatte über Nutzen und Risiken dieses Kurses hält in Brüssel und in Ungarn an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte muldex in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige