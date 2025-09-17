Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Baerbock pendelt in New York zwischen UN-Terminen und Alltag

Baerbock pendelt in New York zwischen UN-Terminen und Alltag

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 15:51 durch Sanjo Babić
Annalena Baerbock (2022)
Annalena Baerbock (2022)

Bild: Eigenes Werk /SB

porträtiert Annalena Baerbocks New-York-Routine am Rande der UN-Woche. Hintergrundberichte zeichnen den Terminmarathon der Ministerin regelmäßig nach.

Zwischen bilateralen Gesprächen, VN-Terminen und Pressestopps bleibt wenig Raum für Privates. Die Reportage zeigt, wie eng getaktet die Abläufe sind – vom Sicherheitsbriefing bis zum Shuttle zur UNO. Thematisch dominieren Ukraine, Nahost und multilaterale Reformen. 

Für Baerbock ist die Woche diplomatischer Dauereinsatz, innerpolitisch unter Beobachtung, außenpolitisch Routinegeschäft.

Quelle: ExtremNews

