Baerbock pendelt in New York zwischen UN-Terminen und Alltag

porträtiert Annalena Baerbocks New-York-Routine am Rande der UN-Woche. Hintergrundberichte zeichnen den Terminmarathon der Ministerin regelmäßig nach.

Zwischen bilateralen Gesprächen, VN-Terminen und Pressestopps bleibt wenig Raum für Privates. Die Reportage zeigt, wie eng getaktet die Abläufe sind – vom Sicherheitsbriefing bis zum Shuttle zur UNO. Thematisch dominieren Ukraine, Nahost und multilaterale Reformen.

Für Baerbock ist die Woche diplomatischer Dauereinsatz, innerpolitisch unter Beobachtung, außenpolitisch Routinegeschäft.

