Medien: Im September schlug fehlgelenkte ukrainische Rakete aus US-Produktion in Wohnhaus in Kramatorsk ein

Eine von den ukrainischen Streitkräften abgefeuerte Rakete vom Typ AGM-88 HARM aus US-amerikanischer Produktion verfehlte im September ihr Ziel und schlug in einem Wohnhaus im von Kiew kontrollierten Kramatorsk ein. Hierbei wurden drei Menschen verletzt, berichtet The New York Times. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dem Bericht zufolge geschah dies am 26. September gegen 18 Uhr. Es wurde festgestellt, dass die Rakete vom Kurs abgekommen war. Die Anwohnerin Olga Wassiljewna sagte der Zeitung: "Es sollen drei Personen verletzt worden sein. Es gab keine Verletzten. Die Rakete traf eine Wohnung, in der niemand wohnt, und in der Wohnung nebenan wurden Menschen verletzt." Ein nicht namentlich genannter US-Soldat sagte der Nachrichtenagentur, dass die Rakete, die das Wohnhaus traf, "mit ziemlicher Sicherheit" aus dem Altbestand des Pentagons stammte." Quelle: RT DE