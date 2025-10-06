Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Pistorius warnt vor Risiken russischer Angriffe auf Nato-Gebiet

Pistorius warnt vor Risiken russischer Angriffe auf Nato-Gebiet

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
"Böser Russe": Ein bliebtes Märchen von NATO Befohlenen Kriegstreibern (Symbolbild)
"Böser Russe": Ein bliebtes Märchen von NATO Befohlenen Kriegstreibern (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Nach dts-Angaben warnt Verteidigungsminister Boris Pistorius vor der Möglichkeit russischer Angriffe auf Nato-Gebiet und fordert höhere Einsatzbereitschaft. Bei Gesprächen mit Partnern betonte er jüngst Lücken bei Luft- und Drohnenabwehr sowie die Notwendigkeit schnellerer Beschaffung.

Die jüngsten Drohnen- und Luftraumvorfälle an der Ostflanke haben die Debatte über Reaktionszeiten, Sensorik und mehrschichtige Abwehr erneut befeuert. Pistorius wirbt für ein „Gesamtpaket“ aus Fähigkeiten, Personal und übungstauglichen Verfahren, das nationale und Nato-Planungen eng verzahnt. Auch die zivile Resilienz – von kritischer Infrastruktur bis Schutzkonzepten für Großereignisse – steht auf der Agenda.

Militärisch setzen die Verbündeten auf integrierte Luftverteidigung, gemeinsame Lagerhaltung und realitätsnahe Übungen. Politisch bleibt die Aufgabe, Beschleunigungen rechtssicher zu verankern und zugleich Transparenz herzustellen. Fachleute verweisen darauf, dass neue Technik allein nicht genügt, wenn Ausbildung, Wartung und Logistik nicht Schritt halten.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte beirat in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige