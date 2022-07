Alliierte Truppen Russlands und der LVR befreien Strjapowka und Nowaja Kamenka in der DVR

Die verbündeten Kräfte Russlands und der Volksrepublik Lugansk haben die Dörfer Strjapowka und Nowaja Kamenka bei Soledar in der DVR unter ihre Kontrolle gebracht. Dies teilte der Sprecher der LVR-Volksmiliz, Iwan Filiponenko, am Donnerstag gegenüber Reportern mit. Ihm zufolge erlitten die ukrainischen Streitkräfte massive Verluste an Personal und Ausrüstung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte Filiponenko verkündet, dass die alliierten Truppen auf Stellungen 2,5 Kilometer von Soledar entfernt vorgedrungen seien und ihre Offensive weiter ausweiten würden." Quelle: RT DE