Italiens Außenminister Tajani: AKW Saporoschje könnte Ausgangspunkt für Friedensgespräche werden

In einem am Dienstag veröffentlichten Interview für die Zeitung La Stampa hat der italienische Außenminister Antonio Tajani erklärt, dass der russische Präsident seinen Erklärungen über mögliche Gespräche mit der Ukraine keine Taten folgen lasse. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin rede zwar vom Frieden, lasse aber Zivilisten bombardieren. Zugleich äußerte der italienische Diplomat die Meinung, dass die Regelung der Situation um das von Russland kontrollierte AKW Saporoschje ein Signal über Gespräche der Regelung der Ukraine-Krise schicken könnte.



Auf die Frage, ob Rom auch in Zukunft Waffen an Kiew liefern werde, antwortete Tajani, dass die Stellung der italienischen Regierung in dieser Angelegenheit äußerst klar sei, zumal sich das Parlament dafür ausgesprochen habe."

Quelle: RT DE