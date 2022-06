Nachdem Ungarn das sinn­lose Ölem­bargo der EU gegen Russ­land blockiert, droht Kiew nun das „Problem“ auf seine Art zu lösen. Wie immer verquickt mit einer Drohung, gerade so, als hätten die EU-Länder nach der Pfeife des Herrn Selen­skyj zu tanzen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Ukraine droht Gas-Pipe­line nach Ungarn zu zerstören

Die Drohung im Wort­laut aus dem Munde Olena Zerkals, einer hohen ukrai­ni­schen Diplo­matin, am Mitt­woch bei einem „Sicher­heits­forum“ in Kiew: “Die Ukraine hat einen wunder­baren Hebel in der Hand – die Druschba-Ölpipe­line. Ihr könnte etwas passieren.” Darüber hinaus wäre es für sie “sehr passend”, wenn der Pipe­line „etwas passieren“ würde.

Die Drohungen gegen Orban gipfeln in der Frech­heit, dass Zerkal unver­froren Selen­skyj nahe­legt, er möge mit Orban in der Sprache reden, die er verstehe. Selbst wenn die Ukraine die Pipe­line, die 600 km durch ukrai­ni­sches Staats­ge­biet läuft „zerstört“, wird Orban sicher nicht klein beigeben. Ein Haltung, sich von den darnie­der­lie­genden Ukrai­nern erpressen zu lassen, ist besten­falls von der EU zu erwarten. Anders ist es nicht zu erklären, dass Europa bereit ist, seine Indus­trie, seinen Wohl­stand und seine Posi­tion in der Welt massiv zu gefährden, bloß um im Krieg Russ­land gegen die Ukraine einseitig Partei zu ergreifen, um sich als Befehls­emp­fänger der USA zu gefallen. Selbst eine Atom­krieg will man nicht ausschließen, wie unsere Redak­tion bereits berich­tete [1]. Haben wir es mit Verrückten zu tun? Offen­sicht­lich ja!

Sicher­heit der Gasver­sor­gung Europas durch „Nord Stream“ Pipe­lines gefährdet?

Abschlie­ßend sei noch erwähnt, dass all dieje­nigen, die schon seit den letzten Jahren (auf US-Zuruf) die nicht nach­voll­zieh­bare Blöd­heit verbrei­teten, Nord Stream 2 gefährde „die Versor­gungs-Sicher­heit Europas“ uns jetzt erklären mögen, von wo und wem jetzt Polen gerade sein Gas bezieht, nachdem Russ­land ihnen den Gashahn zuge­dreht hat, da sie nicht in Rubel bezahlen wollten. Nämlich russi­sches Gas aus der Nord Stream 1 Pipe­line aus Deutschland.

[1] Hier der Link zu unserem Artikel: „Unglaub­lich! Bear­bock will Atom­krieg nicht ‚komplett ausschließen‘ und ‚Risiken deut­lich machen‘“

Quelle: Unser Mitteleuropa