Iran und China: 25-jähriges Kooperationsabkommen unterzeichnet

Die Außenminister Chinas und des Irans haben am Samstag ein 25-jähriges Kooperationsabkommen unterzeichnet, teilte der Sender „Press TV“ mit.

Die feierliche Zeremonie in Teheran wurde vom staatlichen Fernsehen übertragen. Während des Treffens einigten sich der chinesische Außenminister Wang Yi und sein iranischer Kollege Mohammed Dschawad Sarif auf den Ausbau der bilateralen Beziehungen.



„Unsere Beziehungen zum Iran werden von der aktuellen Situation nicht betroffen sein, sondern dauerhaft und strategisch“, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi zuvor. „Der Iran entscheidet unabhängig über seine Beziehungen zu anderen Ländern und ist nicht wie einige Länder, die ihre Position mit einem Anruf ändern.“



Zuvor sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, dass das Dokument politische und wirtschaftliche Fragen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern berühren werde. Insbesondere gehe es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, im Privatsektor und um die Beteiligung des Irans an der Initiative „One Belt, One Road“."

