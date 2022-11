AKW Saporoschje wieder unter Beschuss: "Der Westen muss den Kiewer Politikern Einhalt gebieten"

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Wir informieren die Weltgemeinschaft, dass das Kraftwerk dem Risiko eines nuklearen Unfalls ausgesetzt ist, und es ist offensichtlich, dass Kiew einen kleinen nuklearen Zwischenfall für akzeptabel hält. Es wird ein Präzedenzfall sein, der den Lauf der Geschichte in Europa für immer verändern wird."

Der aktive Beschuss des Atomkraftwerks Saporoschje durch die ukrainischen Streitkräfte wurde am 19. und 20. November wieder aufgenommen. Nach Angaben der lokalen Behörden seien dreißig Treffer registriert worden, darunter auch am Spezialgebäude Nummer 2, in dem frischer Kernbrennstoff gelagert wird.

In diesem Zusammenhang forderte der Chef der IAEA, Rafael Grossi, einen "sofortigen Stopp" des Beschusses der Anlage. Er betonte:

"Wer auch immer dahintersteckt, muss sofort aufhören. Wie ich schon oft gesagt habe, spielen sie mit dem Feuer."

Grossi sagte auch, er wolle erneut die Ukraine und Russland besuchen, um die Sicherheit des AKW Saporoschje zu gewährleisten."

Quelle: RT DE