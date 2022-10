US-General: NATO-Militär lernt aus Konflikt in der Ukraine

Die Armeen der USA und der NATO lernen durch ihre Unterstützung für Kiew und durch den Konflikt in der Ukraine im Allgemeinen Lektionen ihrer Kriegsführung. Dies verkündete der Vier-Sterne-General Darryl Williams, Kommandeur des Großverbands "United States Army Europe and Africa" mit Hauptquartier in Wiesbaden/Deutschland, in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit Defense News. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Aus Sicht des Nordatlantischen Bündnisses laufe in der Frage der Hilfe für die Ukraine alles "gut". Er hob hervor: "Es ist vielleicht noch zu früh, um über die Lehren zu sprechen, die wir aus dieser Situation gezogen haben. Die US-Armee und die NATO-Armeen sind lernende Organisationen. Und natürlich werden wir diese Lektionen, die wir lernen, weitergeben, aber ich denke, es ist noch zu früh. Noch ist es verfrüht, Schlussfolgerungen für diese Kampagne zu ziehen." Quelle: RT DE