Türkisches Verteidigungsministerium: Ukrainische Getreideschiffe fahren ab 29. Oktober nicht mehr durch den Getreidekorridor

Das türkische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass Schiffe aus der Ukraine ab dem 29. Oktober nicht mehr innerhalb des "Getreidekorridors" fahren werden. In der Erklärung steht, der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar bemühe sich, das Problem zu lösen und den Betrieb des Getreidekorridors fortzusetzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter heißt es dort: "Die Parteien werden daran erinnert, wie wichtig es ist, diese Initiative fortzusetzen, die positive Auswirkungen auf die Menschheit in der ganzen Welt hat und beweist, dass alle Krisen durch guten Willen und Dialog gelöst werden können."

Seit Beginn des Korridors seien insgesamt 9,3 Millionen Tonnen Getreide an bedürftige Länder geliefert worden, so Ankara. Das türkische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass das russische Personal, das im Koordinationszentrum in Istanbul arbeitet, weiterhin dort bleiben werde."

Quelle: RT DE