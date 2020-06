Faktenprüfer von Facebook markieren die Nachricht einer Faktenprüferin der italienischen Regierung als „Fake News“

Ein dummer Witz? Eine Angehörige der „Faktenprüfer“-Kommission der italienischen Regierung, deren Aufgabe die Identifizierung von sogenannten „Fake News“ über das Coronavirus ist, wurde jetzt von „unabhängigen Faktenprüfern“ bei Facebook gemeldet, weil sie „teilweise falsche Nachrichten“ über das Coronavirus und die WHO verbreitet haben soll, indem sie „Überlegungen zur asymptomatischen Ausbreitung des Coronavirus“ anstellte. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Sie schreib im italienischen Original auf Twitter: "Un squadra di fact-checker Fb etichetta come „parzialmente false“ le mie riflessioni sul discorso #asintomatici @WHO. Questi controlli da parte delle piattaforme sono pericolosi, tanto più in condizioni di incertezza e complessità, e rischiano di aggravare il problema #fakenews pic.twitter.com/TciCZGTkEy — Roberta Villa (@RobiVil) June 10, 2020"

Irgendwie rührend, nicht wahr? Haben die eigentlich kapiert, dass in unserem Gesellschaftssystem jede journalistische Tätigkeit und die Verbreitung von Informationen frei ist? Und dass es an sich bereits kriminell ist, irgendjemandem das Recht zu geben zu entscheiden, was wahr oder falsch ist? VoxNews kommentierte das Ereignis wie folgt: „Mögen sie alle sche..en gehen.“

Quelle: Unser Mitteleuropa