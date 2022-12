Ausländische Söldner bei Artjomowsk vermeiden Englisch wegen Misstrauen der Einheimischen

Die verbliebenen Einwohner von Artjomowsk sind gegenüber ausländischen Söldnern misstrauisch, so dass man dort jetzt versuche, kein Englisch zu sprechen, berichtet die US-Zeitung The New York Times. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Zeitung beklagen sich die Söldner auch, dass sie gegen russische Streitkräfte in der Nähe der Stadt wenig ausrichten können, weil die Kommunikation häufig nicht mehr funktioniere. Die New York Times schreibt: "Wenn die Mannschaft einen russischen Panzer oder einen vorrückenden Trupp entdeckte, konnten sie nur wenig tun: Sie hatten kein Internet und in der Stadt gibt es kaum noch mobile Kommunikation." Quelle: RT DE