Das Langstrecken-Frühwarnflugzeug A-50U "Sergei Atajanz" der russischen Luftwaffe ist heutigen Berichten zufolge gestern Nachmittag auf dem Militärflugplatz Matschulischtschi in Weißrussland eingetroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Videomaterial vom Landeanflug – wie es heißt, in Matschulischtschi – des fliegenden Überwachungsradars hat Belaruski Gajun veröffentlicht, ein weißrussischer Telegram-Kanal. Der Kanal war früher dem oppositionspolitischen Aktivismus des Weißrussen Anton Motolko gewidmet, fungiert heute jedoch als Aggregator für Aufklärungsdaten zu Aktivitäten der russischen Streitkräfte in und um Weißrussland – aus Quellen der Bereiche OSINT, ISINT oder auch RUMINT.

Zuvor waren die "Sergei Atajanz", einige ihrer Schwesterflugzeuge und weitere ähnliche Flugzeuge an der Aufklärung und Überwachung der Aktivitäten des ukrainischen Militärs auf dem Boden und in der Luft beteiligt, so der Kanal weiter – nämlich während der Kämpfe im Februar und März 2022 in der Nähe von Kiew. Ob der fliegende Gefechtsstand lediglich an den aktuellen gemeinsamen Übungen der russischen und weißrussischen Streitkräfte im Lande teilnimmt oder seine Präsenz (sofern wahr) andere Gründe hat, wurde weder aus Moskau noch aus Minsk kommentiert.

RT DE erinnert: Vor kurzem trafen drei Abfangjäger des Typs MiG-31K in Weißrussland ein – diese Maschinen sind in der Version K zu Trägern der ballistischen Hyperschallrakete Kinschal aufgerüstet."

Quelle: RT DE