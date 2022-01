Schon wieder Versprecher von Biden: Kamala Harris in seiner Rede „Präsidentin“

Der US-Staatschef Joe Biden hat laut dem Sender Fox News seine Vize Kamala Harris in einer Rede „Präsidentin“ genannt. So ein verbaler Patzer ist Biden bereits zum dritten Mal unterlaufen. Diesmal trat Biden im Universitätszentrum des US-Bundesstaates Atlanta auf. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

„Vorige Woche besprachen Präsidentin Harris und ich im Kapitol einen der Momente, die unsere Geschichte in ‚davor‘ und ‚danach‘ geteilt haben (die Kapitol-Erstürmung im Januar 2021 – Anm. d. Red.)“, sagte Biden in einem Universitätszentrum in dem Bundesstaat Atlanta.

Es ist bereits das dritte Mal, dass sich Biden so einen Versprecher in Bezug auf Kamala Harris geleistet hat. Bei seinen früheren Auftritten hatte Biden sogar ganze Länder verwechselt, wie beispielsweise Syrien mit Libyen und den Irak mit dem Iran.

Quelle: SNA News (Deutschland)