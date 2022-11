Saudischer Experte: Berlin hat mit Beschlagnahmung russischer Gasinfrastruktur Vertrauen verspielt

Weiter berichtet RT DE: "Mohammad Al-Sabban, Ökonom, langjähriger Berater des saudischen Energieministers und ehemaliger Chefunterhändler der saudischen Klima-Delegation bei den UN, beklagte in einem Interview mit dem ZDF einen Interessenkonflikt zwischen Industriestaaten und Ölexporteuren sowie eine Ungleichbehandlung seines Landes in den Klima-Verhandlungen.

"Sie in Deutschland haben drei, vier Dekaden lang Ihre industrielle Revolution gehabt. Jetzt, wo wir gerade mit unserer industriellen Entwicklung beginnen, sagen Sie, wir müssten anders vorgehen – und werfen uns in Sachen Klima eine Bremshaltung vor. Aber wir verteidigen nur unsere nationalen Interessen, so wie Deutschland seine Interessen verteidigt."