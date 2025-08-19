Deutsche Feuerwehren unterstützen bei Waldbrand in Spanien
Ein aus Bonn gestartetes Waldbrandmodul mit Einsatzkräften aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und weiteren Städten ist im spanischen San Sebastian eingetroffen. Das teilte die Feuerwehr Bonn am Dienstag mit. Der Konvoi aus 21 Fahrzeugen hatte auf dem Weg nach Spanien eine Übernachtung im Großraum Paris eingelegt.
In Frankreich schlossen sich weitere Einsatzkräfte aus Niedersachsen mit
zwei zusätzlichen Tanklöschfahrzeugen an, sodass die Einheit nun aus 67
Personen besteht. Zwei Führungskräfte flogen bereits als Vorauskommando
nach Madrid, um mit den örtlichen Behörden die Einsatzdetails
abzustimmen. Die Einheit soll voraussichtlich am Dienstag in die Provinz
Extremadura verlegt werden, um dort einen aktiven Waldbrand zu
bekämpfen.
Neben den deutschen Einsatzkräften sind auch zwei französische Einheiten vor Ort. Ein finnisches Modul zur Vegetationsbrandbekämpfung ist auf dem Weg, und ein slowakischer Löschhelikopter soll in der Extremadura eingesetzt werden.
Quelle: dts Nachrichtenagentur