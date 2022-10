Russlands Militär: Mehr als 50 ukrainische Soldaten starben bei Vorbereitung eines Landeversuchs nahe AKW Saporoschje

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Samstagnachmittag erklärt, dass die Ukraine im Raum Kupjansk keine Vorstöße unternommen habe. Das russische Militär habe mit Artillerie-Angriffen auf ukrainische Stellungen Attacken auf seine eigenen Positionen verhindert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Konaschenkow meldete ferner den Tod von mehr als 50 ukrainischen Armeeangehörigen in der Nähe der Ortschaft Berestowoje im Gebiet Charkow. Bei einer verhinderten Überfahrt einer ukrainischen Gruppe über den Fluss Oskol seien in der Nähe der Ortschaft Dwuretschnoje im Gebiet Charkow weitere 30 ukrainische Kämpfer getötet worden. In der Volksrepublik Lugansk seien bis zu 60 ukrainische Soldaten bei Aufklärungsversuchen im Raum Krasny Liman getötet worden.

Der Militärsprecher berichtete außerdem, dass das russische Militär in der Nacht vom 13. zum 14. Oktober die Vorbereitung einer Landeoperation der ukrainischen Armee in der Nähe des AKW Saporoschje vereitelt habe. Nach präzisierten Angaben seien durch die russische Luft-, Raketen- und Artillerie-Attacke auf ein Sammelgebiet der Landekräfte in der Nähe der Ortschaft Ossokorowka im Gebiet Cherson mehr als 50 ukrainische Soldaten getötet worden. Außerdem seien fünf Schnellkutter, zwei Lastkähne, fünf Panzer und vier Schützenpanzer zerstört worden."

Quelle: RT DE