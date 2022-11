Putin fordert bessere Koordinierung in russischer Rüstungsindustrie

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag per Videokonferenz eine Sitzung des Koordinierungsrates für die Ausrüstung der Armee abgehalten. Die Rüstungsindustrie solle die Truppe schneller und mit besseren Produkten beliefern, forderte das Staatsoberhaupt. Dafür müsse man die Arbeit genau, qualitätsvoll, gut koordiniert organisieren, so Putin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies werde außerdem der Rüstungsbranche und den angeschlossenen zivilen Bereichen zugutekommen. Dabei nannte Putin die Uniformen und die Ausrüstung der Soldaten, Rüstungsgüter, Kriegsgerät, aber auch das Gesundheitswesen, die Soldzahlungen und das militärische Bauwesen.

All diese Dinge seien notwendig, um die russischen Streitkräfte mit dem zu versorgen, was sie für die militärische Sonderoperation brauchen." RT DE