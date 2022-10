Bericht: In Nikolajew kommen massenhaft ausländische Söldner an

Söldner aus Frankreich und Georgien kommen massenhaft in der ukrainisch kontrollierten Stadt Nikolajew an. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitierte diesbezüglich eine Quelle aus dem prorussischen Nikolajewer Untergrund wie folgt: "Eine Menge Franzosen ist angekommen, sie streifen um die Häfen und die verlassenen Wohnungen herum." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dem Aktivisten zufolge kommen "die schlimmsten Menschen der Welt" in Nikolajew an. Er berichtete ferner von Razzias und willkürlichen Kontrollen durch ukrainische Militärs. Eine ähnliche Situation habe sich in Otschakow, einer weiteren Hafenstadt im Gebiet Nikolajew mit einer überwiegend russischsprachigen Bevölkerung entwickelt. Dort würden Militärs aus der Westukraine versuchen, "verdächtige" Personen ausfindig zu machen.



Die Quelle der Agentur berichtete: "Sie fahren durch die Stadt in Autos herum, die sie den Menschen weggenommen haben und zwingen Leute unter vorgehaltener Waffe 'Paljanyzja' zu sagen."

"Paljanyzja" bedeutet "Brot" auf Ukrainisch und ist eine "Methode" der ukrainischen Nationalisten, Verdächtige ausfindig zu machen, da Russen das Wort angeblich nicht phonetisch korrekt aussprechen können."

Quelle: RT DE