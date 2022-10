„Flinten-Uschi“ als Handlangerin der Eliten für Europas Untergang

Wie konnte die als deutsche Politikerin erfolglose CDU- Frau Ursula Von der Leyen zur mächtigsten Person in der EU aufsteigen? Wie ein AUF1-Infobeitrag aufdeckt, liegt dies an ihren globalistischen Netzwerken zwischen Bilderbergern und anderen Weltenlenker-Cliquen. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Gleich vier Mal nahm die in ihrem Heimatland als „Flinten-Uschi“ verspottete Von der Leyen an den exklusiven Bilderberger-Treffen teil, die als zentraler Baustein für die Errichtung der „Neuen Weltordnung” gelten. Auch wenige Monat vor ihrer Kür zur EU- Kommissionschefin nahm sie an deren Mauscheleien teil. Kaum im Amt, wurden sämtliche Schummel-Vorwürfe zu ihrer akademischen Laufbahn fallengelassen. Man brauchte sie als Netzwerkspinne zwischen Bilderbergern, dem Atlantic Council, dem Weltwirtschaftsforum, sowie über den Kontakt zu Bankier David M. Rubenstein zum „Council on Foreign Relations“ und zur Trilateralen Kommission, und über ihren Berater Peter Piot etwa zu Vertretern der Gates-Stiftung & zu „Big Pharma“.

Zweifelhafte Impfstoff-Deals

Diese Bande soll für die Einfädelung des 35 Mrd. Euro schweren Impfstoff- Deals der EU mit Pfizer, dessen Details unter Verschluss sind, verantwortlich sein. Zudem ist Von der Leyen eine Schlüsselfigur des „European Green Deal“, über den ein Drittel das aktuellen EU-Haushalts in den Welt-Umbau unter dem Deckmantel der „Nachhaltigkeit“ fließt – das sind jährlich 600 Mrd. Euro aus dem Steuergeld der EU-Bürger. Laut AUF1 gehe es darum, Europa „plattzumachen, um es nie aus seinem US-Vasallenstatus entkommen zu lassen“, der EU-Zentralstaat sei das Gefäß dafür.

Quelle: Wochenblick