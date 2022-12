Ungarischer Außenminister: Weder Ungarn noch Malta werden die Ukraine mit Waffen beliefern

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Ian Borg auf Malta in der Hauptstadt Valletta zum Ausdruck gebracht, dass sowohl Ungarn als auch die Republik Malta keine Waffen an die Ukraine liefern würden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Szijjártó begründete das damit, dass der Konflikt in der Ukraine beide Länder vor ernste Probleme stelle, unter anderem wegen der Energiekrise und des EU-Verbots, russisches Öl auf dem Seeweg zu transportieren:

"Wir sind uns daher einig, dass in der Ukraine so schnell wie möglich Frieden herrschen muss, und deshalb werden weder wir noch die Malteser Waffen an die Ukraine liefern."

Ferner präzisierte der ungarische Politiker, dass für den Frieden in der Ukraine ein Waffenstillstand notwendig sei."

Quelle: RT DE