SpaceX verschiebt Start seiner zehnten Starlink-Mission erneut

Der für Samstag geplante Start einer Trägerrakete vom Typ Falcon 9 des privaten US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX mit mehreren Internetsatelliten ist nach Angaben des Unternehmens verschoben worden. Diese Woche wurde bereits zum zweiten Mal der Start der Falcon-9-Rakete abgebrochen, teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: „„Wir stoppen den heutigen Start der zehnten Starlink-Mission, um mehr Zeit für die Überprüfung zu geben; das Team arbeitet daran, um die nächste Möglichkeit für den Start zu bestimmen. Wir werden das neue Zieldatum bekannt geben, sobald der Zeitrahmen bestätigt wird“, heißt es in der Mitteilung von SpaceX auf Twitter.

​Am Mittwoch wurde der Start der Falcon-9-Rakete zehn Minuten vor dem Abheben wegen ungünstiger Wetterbedingungen abgebrochen.

Wie SpaceX mitteilte, wird es sich hierbei um den fünften Flug der ersten Falcon-9-Stufe handeln, die kurz nach dem Start wieder auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik landen soll.

Starlink-System

Starlink ist ein weltumspannendes Satellitennetzwerk der kommenden Generation, das allen Erdbewohnern einen Breitbandzugang zum Internet bieten soll. Das Projekt war im Februar 2018 in Angriff genommen worden. Geplant ist, insgesamt rund 12.000 Satelliten in den Weltraum zu bringen. Die Projektkosten werden von SpaceX auf zehn Milliarden US-Dollar (8,8 Milliarden Euro) geschätzt. Das Satellitennetzwerk soll ab Ende 2020 Internetzugang in Nordamerika und 2021 fast weltweit bieten."

Quelle: Sputnik (Deutschland)