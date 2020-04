EU-Kommissionschefin fordert "White Deal"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will neben dem "Green Deal" für das Klima einen "White Deal" für die Gesundheitsvorsorge zum Schwerpunkt ihrer Arbeit machen.

Der "Green Deal" sei und bleibe sehr wichtig, werde aber ergänzt werden durch eine weiße Komponente - Weiß als Farbe der Medizin, sagte von der Leyen der Wochenzeitung "Die Zeit". Man merke jetzt, dass die Gesundheit genauso ein öffentliches Gut sei wie ein verträgliches Klima. "Wir schützen die Gesundheit des Planeten, und wir schützen die Gesundheit des Menschen."

In diesem Zusammenhang spricht sich von der Leyen für eine "achtsame Globalisierung" aus. Man werde Globalisierung nicht mehr ausschließlich ökonomisch sehen können. "Das Digitale, das Klima und die Gesundheit werden von Stund an immer mit am Tisch sitzen, die drei werden immer mit in die Kalkulation einbezogen werden", so die EU-Kommissionschefin. In der Debatte über Hilfe für Italien und andere von der Krise betroffene Länder wirbt sie für ein solidarisches Vorgehen. "Es geht jetzt darum, schnell sehr große Summen zur Verfügung zu stellen und europäische Solidarität zu zeigen", sagte von der Leyen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur