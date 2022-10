USA: Reaktion auf befürchteten Atomwaffeneinsatz durch Russland wird nicht vom dessen Ausmaß abhängen

Die Gegenreaktion der USA auf einen befürchteten Einsatz von Atomwaffen durch Russland in der Ukraine werde nicht davon abhängen, ob diese taktisch oder in größerem Umfang eingesetzt werden werde, sagte Jake Sullivan als Nationaler Sicherheitsberater im Kabinett des US-Präsidenten Biden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Damit antwortete Sullivan auf die Frage von CNN, ob Washington anders reagieren würde, wenn der Einsatz von Atomwaffen taktischer Natur wäre:

"Der Einsatz von Atomwaffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ist der Einsatz von Atomwaffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, wir werden keine Abstufung vornehmen."

Sullivan betonte weiter, dass die USA "mit NATO-Verbündeten, Partnern und anderen Ländern auf der ganzen Welt, wie China und Indien, zusammenarbeiten, um eine klare und deutliche Botschaft an Russland zu senden, dass es in diesem Konflikt keinen Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen sollte"."

Quelle: RT DE