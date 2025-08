Bundesregierung sieht "leichte Fortschritte" bei Gaza-Hilfe

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat am Samstag das Bundessicherheitskabinett über seine gerade beendete Reise nach Israel und in das Westjordanland telefonisch unterrichtet.

Die Bundesregierung stellte dabei "erste, leichte Fortschritte" bei der humanitären Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen fest, "die allerdings bei weitem nicht ausreichen, um die Notlage zu lindern", teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mit.



Israel stehe weiter in der Pflicht, eine "umfassende Versorgung" auch mit Unterstützung der Vereinten Nationen und anderer humanitärer Organisationen sicherzustellen. Gleichzeitig zeige sich die Bundesregierung besorgt über Informationen, wonach "große Mengen an Hilfsgütern" von der Hamas und kriminellen Organisationen zurückgehalten würden, so Kornelius.

Quelle: dts Nachrichtenagentur