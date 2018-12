Trump wechselt Verteidigungsminister

US-Präsident Donald Trump wechselt seinen Verteidigungsminister aus. "General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years", schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter. "During Jim`s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting equipment", so Trump weiter.

Mattis sei eine große Hilfe darin gewesen, die Verbündeten zu höheren Militärausgaben zu bewegen. Ein neuer Verteidigungsminister soll bald benannt werden. "I greatly thank Jim for his service", schloss Trump seine Mitteilung. Mattis war von 2007 bis 2010 Befehlshaber des US Joint Forces Command und diente in Personalunion zwischen 2007 und 2009 zugleich als Supreme Allied Commander Transformation der NATO. Von August 2010 bis März 2013 war er Oberbefehlshaber des US Central Command, eines teilstreitkraftübergreifenden Regionalkom mandos der Streitkräfte der Vereinigten Staaten mit Sitz in Florida. Seit Januar 2017, also von Beginn der Präsidentschaft Trumps an, war Mattis Verteidigungsminister im Kabinett. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: