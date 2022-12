Ein Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine bis zum Jahresende sei nach Angaben des Pressesprechers des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, nicht mehr möglich. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij in einer Online-Rede am Rande des G20-Gipfels seine Vision von Schritten zur Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine dargelegt. Zu den insgesamt zehn Punkten gehörte auch der Abzug der russischen Truppen.

Seit dem 24. Februar führt Russland eine militärische Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine durch. Wladimir Putin beschrieb den Zweck der Maßnahme als "Schutz der Menschen, die acht Jahre lang von dem Kiewer Regime misshandelt und ermordet wurden". Die Streitkräfte haben die Aufgabe, den Donbass zu befreien und die Sicherheit Russlands zu gewährleisten."

Quelle: RT DE