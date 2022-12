Anna Soroka, Beraterin des Chefs der Volksrepublik Lugansk, hat mitgeteilt, dass Sicherheitskräfte und Experten in der Agglomeration von Sewerodonezk innerhalb weniger Monate die Überreste von 2.000 Zivilisten entdeckt haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie erklärte: "In den Ballungszentren Sewerodonezk, Rubeschnoje, Lissitschansk und Kremennaja wurden nach unseren Daten etwa 2.000 Zivilisten getötet."

Soroka zufolge wurde in diesen Orten, die vor Beginn der Sonderoperation unter der Kontrolle Kiews standen, im August mit der Suche nach Gräbern begonnen. Sie hob hervor:

"Seit dem 22. August hat das Team vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, dem Büro für gerichtsmedizinische Untersuchungen und dem Ministerium für Staatssicherheit Überreste geborgen. In der Stadt Rubeschnoje 318, in der Stadt Sewerodonezk 149, in der Siedlung Gorskoje zwei Menschen. Und in der Stadt Kremennaja wurden die Überreste von 31 Personen aus einem Alten- und Behindertenheim, das von der ukrainischen Armee niedergebrannt worden war, sichergestellt."

Quelle: RT DE