Harte Abfangtaktik vor Mayotte — schwere Vorwürfe gegen Frankreich

Harte Abfangtaktik vor Mayotte — schwere Vorwürfe gegen Frankreich

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 12:59 durch Sanjo Babić
Fregatte (Symbolbild)
Fregatte (Symbolbild)

Foto: Jean-Michel Roche
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

„Spiegel“ und Partnernetzwerk Lighthouse Reports zeichnen schwere Übergriffe nach; dts gibt die Recherchen wieder.

Mehrere Zeugen berichten, Einsatzkräfte hätten vor der Insel Mayotte Boote mit Migranten gezielt gerammt oder ins Kentern gebracht. Dokumentiert sind demnach mehrere tödliche Kollisionen, die Dunkelziffer könnte höher liegen. 

Behörden bestreiten systematisches Fehlverhalten und sprechen von Rettungseinsätzen in gefährlichen Lagen. Der Fall belastet Paris — und befeuert die Debatte über Grenzschutzmethoden an den EU-Außengrenzen.

Quelle: ExtremNews

