Gouverneur des Gebiets Belgorod: Brand im Industriebetrieb gelöscht

Der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat auf seinem Telegram gemeldet, dass der Brand im Industriebetrieb gelöscht worden sei. Die Feuerwehrleute seien dabei, Tanks zu begießen und zu kühlen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Beim Beschuss sei außerdem ein Umspannwerk beschädigt worden. In diesem Zusammenhang seien einige Haushalte von der Stromversorgung getrennt worden und ohne Wasserversorgung geblieben. Die Einsatzkräfte seien nun damit beschäftigt, die Objekte neu anzuschließen. Die Beseitigung der Schäden soll eineinhalb Stunden dauern. Gladkow fügte hinzu: "Unsere Feuerwehrleute sind wunderbar!"

Er sagte auch, dass die Bewohner, die in der Nähe der Grenze zur Ukraine leben, verlegt werden sollen. So erklärte sich das Moskauer Gebiet bereit, 500 Einwohner von Belgorod in einem seiner Hotels aufzunehmen, wo die Verpflegung und Unterbringung kostenlos seien. Die Behörden von Belgorod sollen für den Transport sorgen."

Quelle: RT DE