Die Behauptungen des ukrainischen Außenministeriums, Fürst Wladimir habe 988 die Kiewer Rus zum Christentum bekehrt und damit den Weg für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union geebnet, klingen nach Klebstoff oder Fliegenpilz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Sonntag in ihrem Telegram-Kanal, wie TASS meldet. Sacharowa schrieb in spöttischem Ton:

"Wie schön war doch die EU im Jahr 988. Das ist in etwa so, als wäre die Ukraine in jenen fernen Jahren mit Europa befreundet gewesen. Wie sind sie darauf gekommen? Lag's am Gutalin [Schuhwichse], Klebstoff, Fliegenpilzen – oder war Selenskij vorbeigekommen?"

