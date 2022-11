Russlands Verteidigungsministerium unterstützt Einführung militärischer Grundausbildung an Schulen

Das russische Verteidigungsministerium unterstützt die Einführung einer militärischen Grundausbildung an Schulen und Berufsschulen, berichtet die Zeitung Iswestija unter Berufung auf einen Brief des stellvertretenden Verteidigungsministers und Generalstabschefs Waleri Gerassimow an Sergei Mironow, den Vorsitzenden der Fraktion "Gerechtes Russland – Für die Wahrheit". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Aus dem Text geht hervor: "In Anbetracht der Dringlichkeit der zu prüfenden Frage ist der Vorschlag, ein eigenes Fach "Militärische Erstausbildung" als Pflichtfach in der allgemeinbildenden Sekundarstufe und in der berufsbildenden Sekundarstufe einzuführen, sicherlich beachtens- und unterstützenswert." Gerassimow zufolge sollte das neue Fach in den letzten beiden Schuljahren unterrichtet und mindestens 140 Stunden pro Schuljahr dafür vorgesehen werden. Das Ministerium empfiehlt außerdem, die bestehenden Lehrkräfte in diesem Fach umzuschulen, damit sie erfolgreich unterrichten können. Für den Fall eines Personalmangels wird vorgeschlagen, dass die Lehrkräfte aus Bürgern rekrutiert werden, die zuvor unter Vertrag als Offiziere gedient haben, wobei Soldaten, die an Kampfeinsätzen beteiligt waren, Vorrang haben sollen." Quelle: RT DE