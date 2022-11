Ukrainische Kommandeure am Frontabschnitt Charkow-Swatowo halten weitere Offensiven für sinnlos. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärte Oberstleutnant Andrei Marotschko, Pressesprecher der Lugansker Volksmiliz, gegenüber TASS unter Berufung auf Aufklärungsdaten:

"Ständige Verluste, unzureichende Mengen an Munition, Material, Waffen und Fahrzeugen zum Umsetzen des Kampfauftrags zur Einnahme der Stadt Swatowo in der Volksrepublik Lugansk zwangen die Kommandeure der ukrainischen Sturmeinheiten zum Schreiben von Rapporten an ihre Vorgesetzten: Darin fordern sie diese auf, die Berechnung der Kräfte und Mittel bei der Planung der Operation sowie die Zweckmäßigkeit weiterer Offensivaktionen in Ermangelung der erforderlichen Ressourcen zu erklären und zu begründen."

Am Dienstag hatte Marotschko gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti einen Versuch kiewtreuer Truppen bekanntgegeben, ihre Offensive in der Umgebung von Swatowo zu intensivieren und somit die russische Verteidigung aus drei Richtungen gleichzeitig zu durchbrechen. Dieser mit mehreren Kompaniekampfgruppen unternommene Angriffsversuch wurde jedoch zurückgeschlagen. Beim Rückzug auf ihre Ausgangsstellungen trugen die Angreifer große Verluste davon."

Quelle: RT DE