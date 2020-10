US-Präsident Donald Trump: COVID-19 Fallzahlen steigen lediglich weil zuviel getestet wird

Der amtierende US-Präsident Donald J. Trump beschwerte sich am 26. Oktober über Twitter über die Fake News Media, die sich nur noch mit COVID-19 beschäftigt anstatt über wichtigere Themen zu berichten. Gleichzeitig schreibt er, daß die Positiv-Fallzahlen von COVID-19 nur deswegen steigen weil immer mehr getestet wird.

Weiter beklagt sich Donald Trump darüber, daß die meisten jungen Menschen, die auf COVID-19 positiv getestet worden sind, zu 99,9% sehr schnell heilen - die verschworensten und korruptesten Medien die es jemals gegeben hat - jedoch nicht darüber berichten. Er möchte dies jedoch ab dem 4. November ändern.

Im Original sagte er folgendes: "The Fake News Media is riding COVID, COVID, COVID, all the way to the Election. Losers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Quelle: ExtremNews / Twitter