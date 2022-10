Treffen der GUS-Staaten: Putin lud Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan nach Russland ein

Der russische Präsident Waldimir Putin erklärte in seiner Rede auf dem Gipfel-Treffen der GUS-Staaten in der kasachischen Hauptstadt Astana, dass die Beteiligung Deutschlands am Ukraine-Konflikt ein Fehler sei. Neben dem kürzlich angekündigten Gas-Hub in der Türkei war auch der Bergkarabach-Konflikt ein Thema der Konferenz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin lud die Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan zu Friedensgesprächen nach Russland ein, um gemeinsam eine Lösung für den andauernden Konflikt zu finden." Quelle: RT DE