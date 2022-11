Ukrainische Mobilfunksender auf Generatoren angewiesen – Internet teilweise ausgefallen

Der ukrainische Minister für digitale Transformation, Michail Fjodorow, hat dem Telegram-Kanal Readovka zufolge erklärt, dass die Betreiber von Mobilfunksendemasten aufgrund von Stromausfällen überlastet sind. Daher müssten Generatoren eingesetzt werden, um sie zu betreiben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Überdies gebe es im ganzen Land ernsthafte Störungen des Internets, so der Politiker. Fjodorow weiter: "Notstromabschaltungen. Mobilfunkanlagen und Festnetzbetreiber haben, sofern möglich, auf Generatoren umgestellt. Die Mobilfunkanbieter, die die Sendemasten betreiben, sind mit dem Datenverkehr überlastet."

Die Störungen beim Mobilfunk könnten, so Readovka, auf die heutigen Angriffe auf die kritische Infrastruktur zurückzuführen sein, die im ganzen Land zu Ausfällen im Stromnetz führten.

Angriffe mit Raketen, Marschflugkörpern oder Drohnen habe es demnach in der Stadt und im Gebiet Kiew, in Wischgorod, Odessa und im Gebiet Odessa, in der Stadt und im Gebiet Dnepropetrowsk, in Kriwoi Rog, Saporoschje, in der Stadt und im Gebiet Poltawa, in Krementschug, Swetlowodsk, in der Stadt und im Gebiet Nikolajew, in Otschakow, Juschnoukrainsk, in den Städten und Gebieten Winniza und Lwow sowie in den Gebieten Chmelnizkij und Sumy gegeben.

Zu Beeinträchtigungen bei der Stromversorgung kam es in den bereits genannten Orten und Gebieten und darüber hinaus in Mirgorod, Rowno, Luzk, Tscherkassy, Tschnigow und weiteren Städten.

Probleme mit der Wasserversorgung soll es in Kiew, Sumy, Nikolajew, Charkow und Dnepropetrowsk geben.

Die Symbole auf der Karte bedeuten:

gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen: Schäden an Infrastruktur

blauer Kreis mit Blitz: Stromausfall

Wasserhahn: Wasserversorgung unterbrochen

roter Kreis mit Ausrufezeichen: sonstige Einschränkungen

Explosionssymbol: Artillerieangriffe, Beschuss durch russisches Militär

schraffierte Flächen: vorübergehend nicht unter russischer Kontrolle"

