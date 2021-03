Kanada: Online-Tool gegen Rassendiskriminierung an Schulen

Die in Ontario ansässige Organisation Parents of Black Children Canada (PoBC) startet ein Online-Tool für „aus rassischen Gründen angegriffene Lehrer und ihre Verbündeten“, um erfahrene oder beobachtete Rassendiskriminierung in Schulen im ganzen Land zu melden. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "LePanacheFrançais" (FDS).

Weiter berichtet das Magazin: „Es geht de facto darum, der Öffentlichkeit und der Regierung einen Einblick in das zu geben, was in den Schulen vor sich geht“, sagt Charline Grant, eine der Gründerinnen von PoBC. Die Organisation will die gesammelten Daten regelmäßig weitergeben. Es wird in erster Linie dazu dienen, Lehrer zu unterstützen, die Opfer von rassistischen Handlungen werden, steht aber der gesamten Schulgemeinschaft und auch den Eltern zur Verfügung. Datenbasis: Fdesouche Quelle: Unser Mitteleuropa