Nawrocki verknüpft Reparationsfrage mit NATO-Ostflanke

Nawrocki verknüpft Reparationsfrage mit NATO-Ostflanke

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 16:03 durch Sanjo Babić
Karol Tadeusz Nawrocki (2025)
Karol Tadeusz Nawrocki (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Beim Antrittsbesuch lotete Polens Präsident eine politisch heikle Koppelung aus. Deutschland weist das Ansinnen zurück – auch aus rechtlichen Gründen.

Nach den Berichten verband Karol Nawrocki die seit Jahren erhobenen Reparationsforderungen mit Zusagen zur Stärkung der NATO-Ostflanke. Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz lehnten diese Kopplung ab. 

Die Bundesregierung hält die Reparationsfrage für abgeschlossen; Warschau sieht sie fortan als politischen Hebel. Das bilaterale Verhältnis bleibt damit belastet – trotz gemeinsamer Sicherheitsinteressen. 

Quelle: ExtremNews

