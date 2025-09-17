Nawrocki verknüpft Reparationsfrage mit NATO-Ostflanke
Beim Antrittsbesuch lotete Polens Präsident eine politisch heikle Koppelung aus. Deutschland weist das Ansinnen zurück – auch aus rechtlichen Gründen.
Nach den Berichten verband Karol Nawrocki die seit Jahren erhobenen Reparationsforderungen mit Zusagen zur Stärkung der NATO-Ostflanke. Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz lehnten diese Kopplung ab.
Die Bundesregierung hält die Reparationsfrage für abgeschlossen; Warschau sieht sie fortan als politischen Hebel. Das bilaterale Verhältnis bleibt damit belastet – trotz gemeinsamer Sicherheitsinteressen.
