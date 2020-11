Unterstützung von Machtübergabe an Biden von Pentagon bestätigt

Das US-Verteidigungsministerium hat sich bereiterklärt, den Prozess der Machtübergabe an den designierten Präsidenten Joe Biden zu unterstützen und dem Übergangsteam Biden jede erforderliche Hilfe zugesagt. Dies berichtet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Am Montag (Ortszeit) hatte US-Präsident Trump die General Services Administration (GSA), eine unabhängigen Behörde zur Unterstützung und Verwaltung der verschiedenen Bundesbehörden, angewiesen, das Verfahren der Machtübergabe an den Spitzenkandidaten der Demokraten, Joe Biden, einzuleiten. Mit der formellen Anerkennung der Wahlergebnisse genehmigt die GSA dem Übergangsteam den Zugang zu Regierungsbeamten, Büroräumen und Geräten sowie zu Geldmitteln, die für das Verfahren der Machtübergabe erforderlich sind.

In einer Twitter-Mitteilung zeigte sich Trump dennoch bereit, seinen Kampf für die Revidierung der Wahlergebnisse fortzusetzen. Allerdings möchte er verhindern, dass die GSA-Leiterin, Emily Murphy, sowie deren Familienangehörige und Mitarbeiter belästigt, bedroht oder misshandelt werden, wie es bereits der Fall gewesen sei. Deshalb empfehle er der GSA-Chefin und auch seinem Team, das zu tun, „was im Hinblick auf die Anfangsprotokolle getan werden muss“:

​„Ich möchte Emily Murphy von der GSA für ihr unerschütterliches Engagement und ihre Loyalität gegenüber unserem Land danken. Sie ist schikaniert, bedroht und misshandelt worden – und ich möchte nicht, dass ihr, ihrer Familie oder den Mitarbeitern der GSA so etwas passiert. Unser Fall geht stark weiter, wir werden den guten Kampf weiterführen, und ich glaube, wir werden siegen! Nichtsdestotrotz empfehle ich im besten Interesse unseres Landes, dass Emily und ihr Team tun, was im Hinblick auf die Anfangsprotokolle getan werden muss, und ich habe mein Team angewiesen, dasselbe zu tun“, schrieb er auf Twitter.



Zuvor hatte der TV-Sender CNN berichtet, die GSA habe den Spitzenkandidaten der Demokratischen Partei de facto als Wahlsieger anerkannt und sich bereit erklärt, den Prozess der Machtübergabe einzuleiten.

Pentagon zeigt sich bereit, Bidens Team zu unterstützen



Laut einer Mitteilung, die auf der Webseite des Pentagon veröffentlicht wurde, ist das US-Verteidigungsministerium darüber benachrichtigt worden, dass die GSA-Leiterin dem Übergangsteam Biden-Harris gemäß dem Präsidentschaftsübergangsgesetz (Presidential Transitions Act) bestimmte Ressourcen und Dienste nach der Wahl zur Verfügung stelle.

Am Montagabend (Ortszeit) habe Bidens Team sowie dessen designierte Führung des für das Verteidigungsministerium zuständigen Review-Teams das Pentagon kontaktiert, „und auf der Grundlage der Feststellung der GSA-Chefin werden wir unverzüglich mit der Umsetzung unseres Plans zur Unterstützung in Übereinstimmung mit dem Statut, der Politik des Ministeriums und dem Memorandum of Agreement zwischen dem Weißen Haus und dem Team Biden-Harris beginnen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Übergangs-Arbeitsgruppe des Pentagon werde alle Kontakte des Verteidigungsministeriums mit dem Team Biden-Harris arrangieren und koordinieren. Das Ministerium sei bereit, „Dienstleistungen und Unterstützung der Nachwahlzeit in einer professionellen, ordentlichen und effizienten Weise bereit zu stellen, die den Erwartungen der Öffentlichkeit an das Ministerium und unserem Engagement für die nationale Sicherheit entspricht“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Präsidentschaftswahl in den USA



Die US-Präsidentschaftswahlen hatten am 3. November stattgefunden, deren endgültige Ergebnisse wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Laut US-Medienberichten wird der Spitzenkandidat der Demokraten genügend Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen können, um zu gewinnen. Einige führende Politiker der Welt haben Biden bereits zu seinem Wahlsieg gratuliert.

Trump sieht sich selbst ebenfalls als Gewinner, weigert sich, seine Niederlage zu akzeptieren, und will seinen Sieg vor Gericht verteidigen. Er wirft den Demokraten vor, sie hätten versucht, „die Wahl zu stehlen“. Dennoch hat Trump den Beginn der formellen Verfahren für die Machtübergabe zugelassen. Aus Sicht des Wahlkampfteams Biden ist die Frage endgültig geklärt.

Die Amtseinführung des nächsten US-Präsidenten soll am 20. Januar 2021 stattfinden "

Quelle: Sputnik (Deutschland)