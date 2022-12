Ein Vertreter der LVR-Volksmiliz teilt mit, dass das ukrainische Militär in den vergangenen 24 Stunden bei einer aktiven Offensive der LVR-Einheiten schwere Verluste an Personal und militärischer Ausrüstung erlitten habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Insgesamt seien getötet oder vernichtet worden:

Bis zu 90 ukrainische Soldaten;

drei Panzer;

fünf gepanzerte Fahrzeuge;

zwei Artilleriegeschütze;

16 Spezialfahrzeuge.

Der LVR-Vertreter erklärt dazu, dass das ukrainische Militär weiterhin zivile Infrastruktur in LVR-Siedlungen beschieße. Im Laufe des vergangenen Tages haben ukrainische bewaffnete Formationen die Siedlungen Stachanow, Lantratowka und Swatowo mit US-amerikanischen M142-HIMARS-Mehrfachraketenwerfern und 155-Millimeter-Artillerie beschossen und sechs Raketen und fünf Granaten abgefeuert. Infolgedessen seien in Lantratowka elf Zivilisten getötet und 17 Menschen verwundet worden. Des Weiteren sei das Gymnasium von Lantratowka zerstört und sechs Wohnhäuser und ein Postamt beschädigt worden. Nach aktuellen Angaben seien in Swatowo eine Zivilperson getötet und eine verwundet worden. Außerdem seien sechs Wohnhäuser beschädigt worden. Darüber hinaus haben ukrainische bewaffnete Formationen seit Beginn des Tages die Siedlung Stschastije mit US-M142-HIMARS-Mehrfachraketenwerfern beschossen und drei Raketen abgefeuert."

Quelle: RT DE