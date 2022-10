Schoigu berichtete Putin über den Abschluss der Teilmobilmachung in Russland

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat am Freitag dem Präsidenten Wladimir Putin über den Abschluss der Teilmobilmachung in Russland berichtet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden derzeit 218.000 Menschen ausgebildet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:"82.000 Menschen haben ihre Ausbildung abgeschlossen und wurden in die Ukraine geschickt. Wer an den Kampfhandlungen teilnimmt, erhält einen Veteranenstatus und entsprechende Sozialleistungen. Weitere Maßnahmen in Bezug auf die Mobilmachung sind nicht geplant."

